Kırıkkale'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kırıkkale Şehitliği'nde devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Saygı atışının ardından Vali Vekili Ahmet Sait Kurnaz, şeref defterini imzaladı.
Vali Vekili Kurnaz ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Tören, Kırıkkale Polisevi'nde şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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