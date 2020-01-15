Kırıkkale'de 19 sanığın yargılandığı DEAŞ davası - Son Dakika
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Kırıkkale'de 19 sanığın yargılandığı DEAŞ davası

13 dakika önce

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale'de 19 sanığın yargılandığı DEAŞ davası, System.String[]

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklardan I.A.A. ile avukatlar hazır bulundu, 18 sanık duruşmaya katılmadı.

Sanık I.A.A, savunmasında, kendinden alındığı söylenen bilgisayarın kuzenine ait olduğunu iddia ederek, Irak'a dönmek istediğini ancak yurt dışı çıkış yasağından dolayı gidemediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kırıkkale, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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