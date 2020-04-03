Kırıkkale'de 1929 kişi ev karantinasına alındı - Son Dakika

KIRIKKALE'de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen 1929 kişi, 14 günlüğüne ev karantinasına alındı.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında, il ve ilçe girişlerinde alınan tedbirler ve yapılan tespitler sonucu, kente giren 1929 kişi, 14 gün süre ile evlerinde karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer şehirlerden kente gelenlerle ilgili özellikle köylerde ilçe kaymakamı ve muhtarlar tarafından gerekli ön sağlık kontrollerinin yaptırılması, yapılacak kontroller sonrasında şüphe duyulan vatandaşların sağlık tesislerine yönlendirilmesi veya gerekli hallerde 14 gün evinde izole bir şekilde takibinin yapılması sağlanacaktır. Bu tedbirlerin yerine getirilip getirilmediği hem sağlık hem de jandarma ve emniyet birimlerimizce kontrol edilmektedir. Bu çerçevede; gözetim tedbiri uygulananlara onam formu imzalattırılarak, olası ihlal durumlarında kendilerine gerekli cezai işlem yapılacağı bildirilmektedir. Lütfen hareket etmeyelim, evimizde kalalım. Hem kendimizi hem de başkalarını riske atmayalım."