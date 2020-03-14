Kırıkkale'de 2.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 2.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kırıkkale'de 2.6 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kırıkkale'de 2.6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Delice ilçesi Bozköy merkezli 2.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. - KIRIKKALE

Kandilli Rasathanesi, Kırıkkale, Delice, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:41 Kaynak: İHA
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