Kırıkkale'de 2.6 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kırıkkale'de 2.6 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:41 Kaynak: İHA
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Delice ilçesi Bozköy merkezli 2.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. - KIRIKKALE
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