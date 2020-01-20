Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
6 saat önce
Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:14 Kaynak: AA
Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 31 ZH 581 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 5. kilometresinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.
Kazada, Hacer Yalçın (87), Halise Çağlayan (39) ve Yusuf Eren Çağlayan (3) yaralandı.
Kırıkkale- Samsun kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu Ahmet Ulusoy (48) yaralandı.
Yaralılar, Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika Kim ne kadar AGİ alıyor? İşte çocuk sayısına göre değişen asgari ücret Bit pazarında haraç kestiler, vermeyenleri çırılçıplak soyup kayda aldılar Eşini boşanmaktan vazgeçmediği için vurmuş Manchester United'ın kalecisi Sergio Romero trafik kazası geçirdi