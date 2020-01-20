Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı, System.String[]

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 31 ZH 581 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 5. kilometresinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

Kazada, Hacer Yalçın (87), Halise Çağlayan (39) ve Yusuf Eren Çağlayan (3) yaralandı.

Kırıkkale- Samsun kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu Ahmet Ulusoy (48) yaralandı.

Yaralılar, Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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