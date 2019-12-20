Kırıkkale'de 2 bin litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 2 bin litre sahte şarap ele geçirildi - Son Dakika

Kırıkkale'de 2 bin litre sahte şarap ele geçirildi

6 saat önce

Kırıkkale'de yeni yıl öncesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 adrese düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte şarap ele geçirildi.

Kırıkkale'de 2 bin litre sahte şarap ele geçirildi, System.String[]

Kırıkkale'de yeni yıl öncesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 adrese düzenlenen operasyonda 2 bin litre sahte şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Suç Araştırma Timi ekipleri, il genelinde sahte içki yapımına yönelik sürdürülen çalışmalarda merkeze bağlı Hasandede köyündeki 3 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

K.D, A.Ş. ve A.H.C'ye ait evlerde 2 bin litre kaçak şarap ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi.

Sahte şarapları yılbaşı öncesi piyasaya sürümeye hazırlandıkları iddia edilen 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, "ürettikleri sıvının şarap değil, sirke olduğunu" iddia ettikleri öğrenildi.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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