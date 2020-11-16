Kırıkkale'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ve Aranan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde Güzeltepe Mahallesi'nde bir ikametten hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Gündoğdu Mahallesi'nde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçilerini görüp kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Öte yandan ekipler, hakkında Konya Ağır Ceza İlamat Masasınce verilmiş "tanınmamak için tedbir alarak hırsızlık" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de yakalanarak, cezaevine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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