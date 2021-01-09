Kırıkkale'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kızıldere köyünde S.K'ya ait evden çamaşır makinesi, araç yıkama pompası, 3 güneş enerji paneli, 3 soba, 4 demir kapı ve çekirdek ayıklama makinesi çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve Jandarma Genel Komutanlığının geliştirdiği yapay zeka programları olan KAFES ve KEP programlarını da kullanan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin Ş.Z. (23) ve G.Z. (20) olduğunu tespit etti.

Kısa süreden gözaltına alınan 2 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ş.Z, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, kadın G.Z. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Önemli bir kısmı ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken, diğer malzemelerin Ankara'nın Bala ilçesinde bir hurdacıya satıldığı belirlendi.