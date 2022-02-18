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Kırıkkale'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

18.02.2022 14:16
Kırıkkale'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçeye bağlı Hacıbalı köyünde B.I'ya ait evden eşya çalınmasıyla ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın şüphelilerinin Ü.Ö. (40) ve A.Y. (44) olduğunu, çaldıkları malzemeleri A.Ö'ye sattıklarını tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.Ö ve A.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.Ö. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çalınan malzemelerin bir kısmı da sahibine teslim edildi.

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Kırıkkale, Jandarma, Hisarcık, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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