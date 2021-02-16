Kırıkkale'de 2 kardeş sobadan zehirlendi - Son Dakika

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde karbonmonoksitten zehirlenen 2 kardeş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki Sünbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nefise Gürel ile Esra Gürel kardeşler, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği iddiasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nefise Gürel, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Esra Gürel ise Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedbir amaçlı bir süre yoğun bakımda tutuldu. Daha sonra yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. - KIRIKKALE