Yahşihan ilçesindeki Doğanlık Mahallesi'nde bir evin yağmur suyu borusuna yılanın girdiğini gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı girdiği borudan aparatla çıkartarak güvenli bir ortama aldı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan yeniden doğaya bırakıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 2 metrelik yılan paniği - Son Dakika

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