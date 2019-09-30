Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı

1 saat önce

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı, System.String[]
KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Karakeçili ilçesi Konya- Kulu yol ayrımında meydana geldi. Ali İhsan Abaş (60) yönetimindeki 01 TY 572 plakalı otomobil ile Emir Balım (23) yönetimindeki 27 KB 101 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte, Almina Abaş (4), Birgül Abaş (35), Perihan Abaş (60), Hatice Caymaz (51), Doğan Caymaz (47), Ümran Gül (46), Özlem Akgönül (23), Ahmed Muhammed Evren (18) ve Burcu Balın (22) yaralandı. Yaralılar kazanın ardından olay yerine gelen ambulanslar ile Karakeçili Devlet Hastanesi ile Kırıkkale'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Perihan Abaş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Karakeçili, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'da "Kocam arabadan düşerek öldü" diyen Hatice Özkan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet istendi İstanbul'da lüks sitenin girişinde güpegündüz silahlar çekildi: 2 yaralı AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 18:48:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]