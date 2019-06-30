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Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

38 dakika önce

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kırıkkale- Samsun karayolu Delice ilçesi yakınlarında meydana geldi. Murat Kara yönetimindeki 06 DK 8204 plakalı otomobil, Çerikli beldesi yol ayrımında  Selim Keyvan yönetimindeki 06 HD 2732 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücü Selim Keyvan hurda yığına dönen otomobilde hayatını kaybederken, yanında bulunan eşi Narin Keyvan, kızı Cansu Keyvan, oğlu Ahmet Buğra Keyvan ile diğer otomobilde bulunan sürücü Murat Kara ile eşi Emine Kara yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Selim Keyvan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Delice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Kırıkkale- Samsun yolu tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:34 Kaynak: DHA
Delice, Kırıkkale, Güncel
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