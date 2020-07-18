Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Y. idaresindeki 06 BNT 060 plakalı otomobil ile Mustafa T.'nin kullandığı 66 SA 088 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Fatma Y. (58) ve Mustafa T. (30) ile yolculardan Hakan E. (34) sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de kazalı araçların yanmasına veya patlamasına karşı önlem aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE