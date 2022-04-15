Kırıkkale'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 3 kişi tedavi altına alındı.
Turan K. (60) idaresindeki 71 EH 349 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 45. kilometresinde emniyet şeridinde bekleyen Hasan Y'nin kullandığı 34 FZ 4314 plakalı otomobile çarptı.
Kazada Turan K. ile aynı araçtaki Rukiye K. (58) ve Fatma Reyhan K. (11) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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