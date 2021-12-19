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Kırıkkale'de 2'si çocuk 5 kişi sobadan sızan gazla zehirlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de 2'si çocuk 5 kişi sobadan sızan gazla zehirlendi

19.12.2021 13:10
Kırıkkale'de 2'si çocuk 5 kişi sobadan sızan gazla zehirlendi

KIRIKKALE'nin Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

KIRIKKALE'nin Bahşılı ve Karakeçili ilçelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Bahşılı ilçesi Büyüksarıkaya köyünde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Ayşegül K.(26) ve Naile G. (26) rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahalede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ayşegül K. ve Naile G., Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karakeçili ilçesinde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne Rabia T. (28) ile kızları Zahide Nur T. (8) ve Aybüke Zümra T. (4) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tıp Fakültesi Hastanesi, Kırıkkale Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 2'si çocuk 5 kişi sobadan sızan gazla zehirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 2'si çocuk 5 kişi sobadan sızan gazla zehirlendi - Son Dakika
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