Kırıkkale'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

6 saat önce

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 2 uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı, System.String[]

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 2 uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen H.A. ve M.D. ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.A.G. ve A.Y. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ile kullanımı kırmızı reçeteye tabi hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve M.A.G. tutuklandı, H.A. ve M.D. savcılık tarafından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 06:46 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Trump Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi         
13:37
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim         
12:07
İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak İngiliz bilim insanına göre koronavirüs aşısı en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olacak         
11:50
Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi Koronavirüsten dolayı bulunması zorlaşan ateş ölçerlerin fiyatı, vatandaşı isyan ettirdi         
11:30
Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek Manchester United, geçici çalışanlarına maaş ödemeye devam edecek         
11:18
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor         
09:06
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı         
08:34
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 01:19:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]