Çakmakla oynarken evi yaktı: 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Çakmakla oynarken evi yaktı: 3 kişi dumandan etkilendi

21.08.2022 12:16
Çakmakla oynarken evi yaktı: 3 kişi dumandan etkilendi

Kırıkkale'de 2 yaşındaki çocuk, yatak odasında çakmakla oynarken evi yaktı.

Kırıkkale'de 2 yaşındaki çocuk, yatak odasında çakmakla oynarken evi yaktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2'si çocuk 3 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, Kırıkkale'de Nene Hatun Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Ü.T., çakmakla oynarken odadaki yatağını tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın, odanın tamamını sardı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne B.T. (22), oğlu Ü.T. (2) ile B.O. (16) ambulansta tedavi gördü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Evde ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çakmakla oynarken evi yaktı: 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çakmakla oynarken evi yaktı: 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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