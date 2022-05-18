Kırıkkale'de 20 FETÖ sanığından 2'sine hapis cezası verildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 20 FETÖ sanığından 2'sine hapis cezası verildi

18.05.2022 17:02
Kırıkkale'de 20 FETÖ sanığından 2'sine hapis cezası verildi

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Kırıkkale Üniversitesi akademik ve idari personeli 20 sanıktan 2'si 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Kırıkkale Üniversitesi akademik ve idari personeli 20 sanıktan 2'si 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar M.I, D.E, İ.T, E.A, M.K, M.Ü, A.Ç, E.B, A.K, P.A. E.A, R.O. ve T.B. ile avukatları hazır bulundu. A.B. ve avukatı ise İzmir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanıklardan E.Y, Z.K, T.T, M.B, A.U. ve S.Y.A. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanıklardan M.B. ve S.Y.A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı belirtilen M.B'nin tutuklanmasına hükmederek, hakkında yakalama kararı çıkartan mahkeme heyeti, S.Y.A. hakkında yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı getirilmesine, diğer sanıkların beraatine karar verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 20 FETÖ sanığından 2'sine hapis cezası verildi - Son Dakika


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