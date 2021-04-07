KIRIKKALE - 20 yıldır kanser tedavisi gören hasta, immünoterapi ile hayata tutundu - Son Dakika

KIRIKKALE - 20 yıldır kanser tedavisi gören hasta, immünoterapi ile hayata tutundu

07.04.2021 11:05

Kırıkkale'de 20 yıldır kanser tedavisi gören 58 yaşındaki Uğur Gözütok, yaklaşık 2 yıldır uygulanan immünoterapi ile büyük oranda sağlığına kavuştu.

Kırıkkale'de 20 yıldır kanser tedavisi gören 58 yaşındaki Uğur Gözütok, yaklaşık 2 yıldır uygulanan immünoterapi ile büyük oranda sağlığına kavuştu.

Kırıkkale Belediyesinde Şube Müdürü olarak görev yapan Gözütok, AA muhabirine, 2001 yılında tümör dolayısıyla böbreğini aldırdığını söyledi.

Gözütok, 16 yıl sonra böbrek tümörünün metastaz yaparak akciğerine geçtiğini anlatarak, "Akciğere geçtikten sonra nefes darlığı gibi sıkıntılar yaşadım. İlaç sıkıntısı oldu. 4,5 yıl ağızdan aldığım ilaçlarla tedavim devam etti. Son iki yıldır da damar yoluyla immünoterapi alıyorum. Şu anda hastalığımı yüzde 90 civarında yenmiş durumdayım. Sadece kemiklerimde biraz sıkıntı kaldı. Genel durumum iyi." dedi.

İlaç kullanırken vücudunun susuz kaldığı için diğer organlarında da sıkıntılar çektiğini, immünoterapi tedavisine geçince bu sıkıntılarının hepsinin geçtiğini aktaran Gözütok, şöyle konuştu:

"Hastalığı en şiddetli hissettiğim zamanlar insan ölümle yüzleşiyor. Ölmemek için mücadele veriyorsun. En kötü tarafı, ölüm sürekli aklında. 'Ne olacak, vücut tedaviye cevap verecek mi' diye düşünüyorsun. Bunların sıkıntılarını yaşadık. Akciğerden de ameliyat oldum. Çok büyük nodüller vardı. Şimdi hayat daha güzel, ağrılarım, acım yok. Ayrıca ilaç sorunum yok. Devletimiz sağ olsun ilaçlarımızı karşılıyor."

"Hastalığını büyük oranda yendik"

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Yalçın da kanserin büyük bir problem olarak karşılarına çıktığını ancak yeni gelişmelerin kendilerine büyük fayda sağladığını belirtti.

Özellikle hastaları olan Uğur Gözütok'un tedavisinde de büyük gelişmeler kat ettiklerini dile getiren Yalçın, "2001 yılında böbrek tümörü nedeniyle ameliyat olan hastamızı 2016 yılından beri takip ediyoruz. İlk önce akciğer metastaz, sonra da kemik metastazları oral bir takım ilaçlarla takip ettik. Daha sonra immünoterapi kullandık. Uğur bey immünoterapinin fayda gördüğü hasta gruplarından biri. Hastalığını büyük oranda yendik. Kendisi de tedavide çok büyük fayda gördü." ifadelerini kullandı.

Yalçın, kanser tedavilerinde kemoterapiyi de sık kullandıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle hedefe yönelik ilaçlar ve son dönemde çok rahatlıkla kullandığımız immünoterapilerle çok sayıda tümörde iyi sonuçlar almaya başladık. Yan etkiler açısından hastaları hem çok rahatlıkla takip edebiliyoruz hem de ilaçların etkinliği gerçekten çok iyi. Bu yüzden kanserden korkmayalım, erken teşhis ve tedavi aşamaları çok önemli. Bu konuda çok yol aldık, daha da kat edeceğimizi düşünüyorum."

KIRIKKALE - 20 yıldır kanser tedavisi gören hasta, immünoterapi ile hayata tutundu
KIRIKKALE - 20 yıldır kanser tedavisi gören hasta, immünoterapi ile hayata tutundu
KIRIKKALE - 20 yıldır kanser tedavisi gören hasta, immünoterapi ile hayata tutundu
KIRIKKALE - 20 yıldır kanser tedavisi gören hasta, immünoterapi ile hayata tutundu

Kırıkkale, Kanser, Tümör, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - 20 yıldır kanser tedavisi gören hasta, immünoterapi ile hayata tutundu - Son Dakika


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