Kırıkkale'de 200 göçmen, Yunanistan'a gitmek için yola çıktı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 200 göçmen, Yunanistan'a gitmek için yola çıktı

6 saat önce

KIRIKKALE'de, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 göçmen, Yunanistan'a gitmek için otobüslerle yola çıktı.

Kırıkkale'de 200 göçmen, Yunanistan'a gitmek için yola çıktı, System.String[]

KIRIKKALE'de, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 göçmen, Yunanistan'a gitmek için otobüslerle yola çıktı.

Aralarında İran, Irak, Fas, Afgan ve Pakistanlıların bulunduğu yaklaşık 200 göçmen, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir benzinlikte bir araya geldi. Sırtlarına çantalarını alan göçmenler, kiraladıkları otobüslerle Yunanistan'a gitmek üzere yola çıktı. Göçmenlerin, İdlib'deki saldırının ardından bir araya geldikleri ve Yunanistan'a gitme kararı aldıkları öğrenildi. Öte yandan, Türkiye'de yakınlarının olduğunu belirten göçmenler, onların da sabah saatlerinde yola çıkacağını belirtti.


Yunanistan, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:14 Kaynak: DHA
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