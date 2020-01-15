Kırıkkale'de 2019 yılının şikayet istatistiği belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 2019 yılının şikayet istatistiği belli oldu - Son Dakika

Kırıkkale'de 2019 yılının şikayet istatistiği belli oldu

6 saat önce

Kırıkkale'de, 2019 yılında İl Tüketici Hakem Heyetine iletilen bin 844 tüketici şikayetinin yüzde 86'sı karara bağlandı.

Kırıkkale'de 2019 yılının şikayet istatistiği belli oldu, System.String[]

Kırıkkale'de, 2019 yılında İl Tüketici Hakem Heyetine iletilen bin 844 tüketici şikayetinin yüzde 86'sı karara bağlandı. En çok şikayet 913 başvuru ile ayıplı mal ve hizmet konusunda oldu.


Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 yılı içerisinde, Kırıkkale İl Tüketici Hakem Heyetine bin 525 tüketici şikayet başvurusu yapıldığı bildirildi. 2018 yılından devreden 319 dosyayla birlikte bin 844 tüketici şikayetine 2019 yılı içerisinde işlem yapıldığı ve bin 586 dosyanın karara bağlandığı aktarıldı. Karara bağlanan bu dosyalardan 928'inin tüketici lehine, 606'sının tüketici aleyhine, 52'sine de görevsizlik kararı verildiği belirtildi.


Açıklama da şu bilgiler yer aldı:


"Tüketici Hakem Heyetleri 6502 sayılı kanunla kurulmuştur. Kanun gereği Hakem Heyeti Ticaret İl Müdürlüğünün uhdesindedir. İllerde Tüketici Hakem Heyeti Başkanları Ticaret İl Müdürleridir. Tüketici Hakem Heyetlerinde Baro, Belediye, KESOB, TSO, Tüketici Derneğinin temsilcileri görev yapmaktadır. Kanun gereği 15 günde bir toplanarak dosyası tekemmül etmiş şikayetlere karar verilmektedir."


İşlem yapılan bu şikayetlerden bin 586 başvuru karara bağlanmıştır" - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti
Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı

Son Dakika Haberleri
17:23 Yabancıya konut satışında 2019 rekoru - Son Dakika
17:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz eser üretmenin peşindeyiz (2) - Son Dakika
17:23 Antalya yabancıya konut satışında 2019 rekoru - Son Dakika
17:23 Kosova'da reçak katliamı kurbanları anıldı - Son Dakika
17:23 Kilyos'ta balıkçı teknesinin batmadan önceki fotosu - Son Dakika
16:35 Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti - Son Dakika
16:20 Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 17:26:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de 2019 yılının şikayet istatistiği belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]