Kırıkkale'de 2020 yılında 1407 çiftin nikahı kıyıldı - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2020 yılında 1407 çiftin nikahı kıyıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mutlu bir yuva kurmak için belediyeye başvuran çiftlerin nikah kıyma işlemlerinin, belediye nikah salonu veya istek üzerine düğün salonlarında gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, birçok çiftin nikah işlemlerini ertelemesine neden olduğu aktarılan açıklamada, Kırıkkale'de 2019 yılında 1677, 2020 yılında ise 1407 nikah işleminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çiftelere mutluluk dileyerek, salgın dolayısıyla nikahların kısıtlı sayıda misafir alınarak salonlarda yapıldığını kaydetti.