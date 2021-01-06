Kırıkkale'de 2020 yılında en çok şikayet ayıplı mal ve hizmete yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de, 2020 yılında İl Tüketici Hakem Heyetine iletilen bin 953 tüketici şikayetinin yüzde 83.5'i karara bağlandı. En çok şikayet 843 başvuru ile ayıplı mal ve hizmet konusunda oldu.

Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü, 2020 yılı içerisinde İl Tüketici Hakem Heyetine iletilen şikayet başvuru istatistiklerini açıkladı. Kırıkkale İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 2020 yılı içerisinde, bin 695 tüketici şikayet başvurusu yapıldığı, 2019 yılından süreci devam eden ve yeni yıla devreden 258 tüketici şikayeti ile birlikte toplam bin 953 dosyanın yıl içinde işlem gördüğü kaydedildi.

2020 yılı içerisinde bin 953 tüketici şikayet başvurusunun yüzde 83.50'si yani bin 629 dosyanın karara bağlandığı 324 şikayet başvurusunun da karar alma sürecinin devam ettiği bildirildi.

En çok şikayet 'ayıplı mal ve hizmet' konusunda yapıldı

En çok tüketici şikayeti 843 başvuru ile ayıplı mal ve hizmet konusunda yapılırken 232 adet tüketici şikayetiyle mesafeli satışlar konusunda yapılan başvurular ikinci sırada yer aldı. Tüketici Hakem Heyetince karara bağlanan bin 629 tüketici şikayetinin 860'ı tüketici lehine, 722 şikayet başvurusu tüketici aleyhine, 47 şikayet dosyasına ise görevsizlik kararı verildi.

Parasal sınır 11 bin 330 TL'ye çıkarıldı

Ticaret Bakanlığınca Tüketici Hakem Heyetlerinde başvuru limiti Kırıkkale için; 2021 yılı içerisinde 11 bin 330 lira olarak belirlendi. Bu rakama kadar olan uyuşmazlıklar için tüketiciler posta yoluyla, e-devlet üzerinden elektronik ortamda veya Ticaret İl Müdürlüğüne ispatlayıcı bilgi ve belgeleriyle birlikte yapılabilecek. Kanun gereği en geç 6 ayda sonuçlanan başvurular duruma göre uzatılabilirken başvurulardan da hiçbir ücret alınmayacağı bildirildi. - KIRIKKALE