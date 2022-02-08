Kırıkkale'de 2021 yılında 618 kişi sigarayı bıraktı - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Kırıkkale'de 2021 yılında Sigara Bırakma Polikliniğine başvuran 1337 vatandaştan 618'nin sigarayı bıraktığını bildirdi.

Ağırtaş, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) paylaştığı son verilere göre, tütün kullanımı ve pasif sigara dumanından etkilenmenin kalp hastalıkları nedeniyle meydana gelen ölümlerin yüzde 12'sini oluşturduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin en çok sigara içen ülkeler arasında 10'uncu sırada yer aldığına dikkati çeken Ağırtaş, "WHO'ya göre, 40 milyondan fazla genç, tütün ürünleri kullanmakta. Her yıl 7 milyondan fazla kişinin doğrudan tütün kullanımına bağlı hastalıklar, 1,2 milyon kişinin de tütün ürünü kullanmadığı halde sigara dumanına maruz kalarak pasif içicilik nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ağırtaş, Kırıkkale'de Sigara Bırakma Polikliniğine 2021 yılında 1337 kişinin başvurduğunu, bunlardan 618'inin sigarayı bıraktığını kaydetti.