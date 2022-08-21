21 yaşındaki genç, tüfeğini temizlerken babaannesini vurdu - Son Dakika
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21 yaşındaki genç, tüfeğini temizlerken babaannesini vurdu

21.08.2022 00:19

Kırıkkale'de 21 yaşındaki genç, av tüfeğini temizlediği sırada kazara babaannesini vurdu.

21 yaşındaki genç, tüfeğini temizlerken babaannesini vurdu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 21 yaşındaki genç, av tüfeğini temizlediği sırada kazara babaannesini vurdu.

Olay, Kırıkkale'de Yeni Mahalle Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki A.Y., evinin bahçesinde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu kazara babaannesi D.Y.'yi vurdu. Kazara karın bölgesinden vurulan 61 yaşındaki kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 61 yaşındaki kadın, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi A.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekiplerince de evin bahçesinde ve bazı bölümlerinde tahkikat yapıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 21 yaşındaki genç, tüfeğini temizlerken babaannesini vurdu - Son Dakika

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