Türkiye Bisiklet Şampiyonası nedeniyle Kırıkkale'de bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Bisiklet Şampiyonası nedeniyle Kırıkkale'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

19.09.2022 17:22
Türkiye Bisiklet Şampiyonası nedeniyle Kırıkkale'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kırıkkale'de, 22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları dolayısıyla bazı yolların ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Kırıkkale'de, 22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları dolayısıyla bazı yolların ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarışlar kapsamında 22 Eylül Perşembe saat 08.00'den 25 Eylül Pazar'a kadar Cumhuriyet Meydanı'na giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde yapılacak.

23-24 Eylül tarihlerinde saat 06.30-20.30 saatleri arasında Millet Bulvarı demiryolu tarafı Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'ndan başlamak üzere Bağdat Köprüsü istikametine kadar olan bölümünün tamamı trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten iki yönlü olarak verilecek. Yolun kapalı olan kısmına çıkan tüm cadde ve sokaklar da trafiğe kapatılacak.

Yine 23-24 Eylül günlerinde 06.30-20.30 saatleri arasında Fevzi Çakmak Caddesi çift yönlü, Hürriyet Caddesi tek yönlü ulaşıma kapatılacak. Millet Bulvarı'na çıkan Atatürk Bulvarı da trafik ekipleri kontrolünde ara ara trafiğe kapatılacak. Bağdat Köprüsü Kavşağı, Kırıkkale- Keskin, Keskin- Çelebi, Çelebi- Köprüköy, Karaahmetli- Bahşılı ve Keskin-Yeniyapan yolu kontrollü geçişlerle zaman zaman ulaşıma kapatılacak.

25 Eylül'de de 06.30-17.00 saatleri arasında Millet Bulvarı Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'ndan başlamak üzere Rektörlük Kavşağı'na kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollara yönlendirilecek.

YORUMLAR
500
PTT Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda sahne alacak PTT Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda sahne alacak Ukrayna'nın Tahıl Anlaşması Kapsamındaki Tarımsal İhracatı 3,9 Milyon Tona Ulaştı Ukrayna'nın Tahıl Anlaşması Kapsamındaki Tarımsal İhracatı 3,9 Milyon Tona Ulaştı
Kaynak: AA

Kırıkkale, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Bisiklet Şampiyonası nedeniyle Kırıkkale'de bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:15 Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel yaşamını yitirdi
14:59 Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı
14:39 Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:06 Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan'dan itiraf: Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
13:11 Mardin'de vahşet: Katil koca, eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçaklayıp, boğazını keserek katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 15:21:34. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Bisiklet Şampiyonası nedeniyle Kırıkkale'de bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement