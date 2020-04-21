Kırıkkale'de 23 Nisan'a özel klip - Son Dakika
Son Dakika Genel Kırıkkale'de 23 Nisan'a özel klip - Son Dakika

Kırıkkale'de 23 Nisan'a özel klip

6 saat önce

Kırıkkale'de 23 Nisan'a özel klip Kırıkkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerinin görüntüleriyle hazırlanan klip beğeni kazandı.

Kırıkkale'de 23 Nisan'a özel klip

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerinin görüntüleriyle hazırlanan klip beğeni kazandı.

Çin'de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl okullarda değil, evlerde yapılacak. Bu kapsamda Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir klip hazırlandı. İlkokul öğrencileri ile hazırlanan klipte, öncelikle kentteki okulların ve parkların sessizliğe hakim olduğunu gösteren görüntülere yer verildi. Hazırlanan klipte, bir kız çocuğu İstiklal Marşı okurken diğer çocuklarında ellerinde Türk bayrağı taşıdığı görüldü. Hababam Sınıfı müziğinin kullanıldığı klip, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılırken binlerce kişi tarafından izlendi.

Ayrıca, çocukların bayramlarını evlerinde kutlayabilmesi, aileleriyle birlikte coşkuyu yaşayabilmesi için 23 Nisan aksamı saat 21.00'de balkon ve pencerelerde olmaları için de çağrı yapıldı.

Kırıkkale'de 23 Nisan'a özel klip

Kırıkkale, 23 Nisan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 07:59 Kaynak: İHA

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