Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kırıkkale'nin Keskin ve Yahşihan ilçelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde kutlandı.
Keskin ilçesindeki törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Çelebi Rıfat Çalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda kişi katıldı.
Yahşihan ilçesinde de jandarma, polis ve zabıta ekipleri, Türk bayraklarıyla süsledikleri ekip araçlarıyla düzenledikleri konvoyla mahalleleri gezdi.
Kaynak: AA
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