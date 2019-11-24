Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

6 saat önce

Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Kutlama programı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki 24 Kasım Öğretmenler Günü resim sergisinin açılışıyla devam etti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar emek, sabır ve fedakarlık istediğini söyledi.

Herkesin üzerinde emeği olan ve gönlünde müstesna yer tutan öğretmenlerin, kendilerini yetiştirdikleri gibi çocukları ve gençleri de yetiştirerek yarınlara hazırladığını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uyduracak şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu duygularla, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete göç etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin gününü bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de "2023 Eğitim Vizyonu" hedeflerini gerçekleştirmek ve çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.

Aday öğretmenlerin yemin ettiği program, öğretmenler tarafından kurulan tiyatro ekibinin "İnsan Biriktirmek" adlı oyununu sahnelemesiyle sona erdi.

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, öğretmen hakemlere çiçek verdi
"Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler! Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı İki aile arasında köpek yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: Oğlunu yanlışlıkla öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 19:53:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]