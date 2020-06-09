Kırıkkale'de 25 milyon 'maske' üretildi: Günlük hedef 3 milyon - Son Dakika

Kırıkkale'de 25 milyon 'maske' üretildi: Günlük hedef 3 milyon

Kırıkkale'de faaliyete geçen atölyede, 24 saat esasına göre mesai yapan kursiyerlerin şu ana kadar yerli ve milli imkanlarla 25 milyon adet ürettiği cerrahi maskelerden 11 milyonu Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi.

Kırıkkale'de 25 milyon 'maske' üretildi: Günlük hedef 3 milyon, System.String[]

Kırıkkale'de faaliyete geçen atölyede, 24 saat esasına göre mesai yapan kursiyerlerin şu ana kadar yerli ve milli imkanlarla 25 milyon adet ürettiği cerrahi maskelerden 11 milyonu Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi.

Koronavirüse (Covid-19) karşı başarılı mücadelesiyle dünyaya örnek olan Türkiye'de kısıtlamalar normalleşme süreci kapsamında azaltılırken, bir taraftan da Covid-19'a karşı en önemli önlemlerden biri olan maske üretimine de tüm hızıyla devam ediliyor. Kırıkkale'de yerli ve milli imkanlarla Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan 'Cerrahi Maske Üretim Atölyesi'nde 24 esasına göre çalışan kursiyerler, 3 milyonluk hedeflenen rakama ulaşmak için gece mesaisi yapıyor. Şuana kadar da 25 milyon cerrahi maske üretildi. Devlet Malzeme Odası (DMO) aracılığıyla 11 milyon cerrahi maskenin Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği belirtildi.

"Yerli ve milli makineler"

Maske üretimiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Biz burada Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla ortaya çıkan bir atölyede üretim gerçekleştiriyoruz. Bu atölyedeki makineler, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından üretilen yerli ve milli makineler. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) maske malzemesini temin ediyor" dedi.

"2.5 milyon hedefimizi tutturduk"

24 saat esasına göre çalıştıklarını belirten Tüfekçi, şunları kaydetti:

"İş-Kur tarafından da işçiler çalıştırılıyor. Bizde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Şuan da 24: 00'a 10 var. Gördüğünüz gibi arı gibi çalışıyorlar. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Buradaki hedefimiz ortalama 3 milyon hedefimiz var. Şuana kadar 2.5 milyon hedefimizi tutturduk. Hatta şuan bu vardiya da 1 milyona ulaştık hatta rekorda kırdık."

"Sağlık Bakanlığının yüzde 50 maske ihtiyacı Kırıkkale'den"

"Bu şu anlama geliyor; 24 esasında biz 3 milyon hedefine ulaşacağız. Burada üretile gövdeler içeride lastikleme ünitelerinde lastikleniyor. Daha sonra paketleme işlemi gerçekleştirilerek gönderiliyor. Şuana kadar 20 gün içinde 25 milyonun üzerinde maske ürettik. 11 milyon maskeyi de Sağlık Bakanlığına teslim edilmek üzere Devlet Malzeme Odası'na (DMO) gönderdik. Sağlık Bakanlığının şu anda günlük 6 milyon maske tükettiğini biliyoruz. Bunun yüzde 50'si Kırıkkale'den çıkıyor."

"Gurur duyuyoruz gerçekten ekibimizle birlikte çalışıyoruz"

Tüfekçi, "Bundan biz gurur duyuyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ekibi olarak. Sayın Valimiz, Sayın Vali Yardımcılarımız, Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürlüğü ile bu sistemi yürütüyoruz. Ülkemizin ve dünyanın geçirdiği bu salgın süresince bu mücadeleye payımız olmasından dolayı mutluyuz. Gurur duyuyoruz gerçekten ekibimizle birlikte çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede hem ülkemiz hem de tüm dünya bu pandemiden kurtulur" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 03:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırıkkale'de 25 milyon 'maske' üretildi: Günlük hedef 3 milyon - Son Dakika Ekonomi

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