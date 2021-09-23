KIRIKKALE'DE 26 TON KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

KIRIKKALE'de polis tarafından durdurulan tankerde 26 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yozgat'tan İstanbul'a kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan 33 ACA 751 plakalı tanker, Kırıkkale- Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren köprüsü altındaki trafik kontrol noktasında durduruldu. Tankerde 26 ton kaçak akaryakıt bulunduğu belirlendi. İl Özel İdaresi deposuna boşaltılan kaçak akaryakıta el konulurken, sürücü Y.A. gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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