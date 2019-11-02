Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de 27 kişi yemekten zehirlendi
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 27 kişi yemekten zehirlendi

Kırıkkale'de 27 kişi yemekten zehirlendi

6 saat önce

Kırıkkale'de 27 kişi yemekten zehirlendiKIRIKKALE'de farklı saatlerde aynı restoranda yemek yiyen 27 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de 27 kişi yemekten zehirlendi

KIRIKKALE'de farklı saatlerde aynı restoranda yemek yiyen 27 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde şehir merkezinde meydana geldi. Kentteki çeşitli hastanelere mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleriyle gelen toplam 27 kişi yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle gözlem altına alındı. Olayla ilgili yapılan araştırmada, 27 kişinin de günün farklı saatlerinde aynı restoranda yemek yediği tespit edildi. 27 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, 17 kişi taburcu oldu, 9 kişi ise kontrol amaçlı gözlem altında tutuluyor. Zehirlenen kişilerden biri de Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, restorandan numune aldı.

Kırıkkale'de 27 kişi yemekten zehirlendi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:50 Kaynak: DHA
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