Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Ş. idaresindeki 06 EU 5746 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 CRA 34 plakalı çekicinin römorku ile seyir halinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Emre Ağırkıran ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Emre Ağırkıran yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücünün durumunun ağır olduğu tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

(ÖZEL) Uçak kazasından sağ kurtulmuştu, 25 yıl sonra o kazayı anlattı
Isparta otomobilin yayaya çarpma anı kamerada ABD'de yoğun sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı! Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular

Son Dakika Haberleri
01:55 Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika Haber
01:55 Polis uyuşturucu madde ararken kaçak akaryakıt yakaladı - Son Dakika Haber
01:41 Tarlaya diyerek geri dönmeyen çiftçi ekiplerce aranıyor - Son Dakika Haber
01:18 Osmaniye'de Türkiye Huzur-Güven Uygulaması 7 Yapıldı - Son Dakika Haber
01:13 Denizli'de narkotik polisinden 'sokak denetimi' - Son Dakika Haber
21:37 İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı - Son Dakika Haber
21:02 Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 02:47:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]