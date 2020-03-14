'Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı' başlıklı haberimizde yer alan fotoğraflar kaynağından... - Son Dakika

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'Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı' başlıklı haberimizde yer alan fotoğraflar kaynağından...
15 dakika önce
'Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı' başlıklı haberimizde yer alan fotoğraflar kaynağından iptal edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
'Kırıkkale'de 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı' başlıklı haberimizde yer alan fotoğraflar kaynağından iptal edilmiştir... - KIRIKKALE
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