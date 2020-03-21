Kırıkkale'de 3 katlı villanın çatısı yandı - Son Dakika

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde 3 katlı bir villanın çatısında çıkan yangın, zarara neden oldu.

Doğanlık Mahallesi'nde Yaşar Köse'ye ait villanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.