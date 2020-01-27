Kırıkkale'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Gürler Mahallesi'nde karbonmonoksit gazından etkilenen Afganistan uyruklu Narges jafari (25), Masoumah Jafari (6) ve Farid Ahmad Jafari (32), sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.