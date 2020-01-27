Kırıkkale'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Kırıkkale'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

27 dakika önce

Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Gürler Mahallesi'nde karbonmonoksit gazından etkilenen Afganistan uyruklu Narges jafari (25), Masoumah Jafari (6) ve Farid Ahmad Jafari (32), sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Afganistan, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:24 Kaynak: AA
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