Kırıkkale'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

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Kırıkkale'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
27 dakika önce
Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:24 Kaynak: AA
Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Gürler Mahallesi'nde karbonmonoksit gazından etkilenen Afganistan uyruklu Narges jafari (25), Masoumah Jafari (6) ve Farid Ahmad Jafari (32), sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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