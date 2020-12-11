Kırıkkale'de çalıntı ve ruhsatsız tabanca ile tüfek bulunduran 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kırıkkale'de çalıntı ve ruhsatsız tabanca ile tüfek bulundurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, şüpheliler K.K, N.K. ve A.K'nin araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada, biri çalıntı ruhsatsız 3 tabanca, 5 av tüfeği, 3 şarjör, av tüfeği kartuşu ve 150 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.