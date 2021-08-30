Üye Girişi
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü - Son Dakika

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

30.08.2021 12:02
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü, System.String[]

Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu ardından Sezer, Durmuş ve Saygılı, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Teğmen Ali Yaşar, günün anlamına ilişkin konuşmasında, asil Türk milletinin kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 99 yıl önce kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucu eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazandığını söyledi.

Tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından askerlerin geçişiyle son buldu.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Vali Polat ve Başkan Köse, protokol ve vatandaşların bayramını kutladı.

Jandarma Teğmen Alper Kon, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okumasından sonra tören, askerlerin geçişiyle sona erdi.

Kayseri

Kayseri'de düzenlenen tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Üsteğmen Şükrü Güngör günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı.

Buradaki törenin ardından Kartal Şehitliğine geçen protokol üyeleri, kabirlere karanfil bırakıp dua okudu, şehit aileleriyle sohbet etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bütün şehitleri ve vefat eden gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Bizler ecdadımızın, şehitlerimizin bize bıraktığı mirası korumak, ülkemizi daha ileriye taşımak için çok daha fazla çalışmak ve üretmek zorundayız. Kayseri'de de kurumlarımızla birlikte bu hedefimize ulaşmak ve kutlu yürüyüşümüzü kesintisiz devam ettirmek için her alanda çalışıyor ve gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Nevşehir

Nevşehir'de Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol sahasında devam eden programda, Becel ve Savran vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Binbaşı Adem Gümüş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Halk oyunu ekibi ve okçuların gösterisinin ardından program, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında, bomba arama, itaat ve terör operasyonu alanında eğitilen köpeklerin gösterisi ile sona erdi.

Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ayhan Ocak ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ayhan, şeref defterini imzaladı.

Ayhan, Ocak ve Bilgin daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ise Ayhan, Ocak ve Bilgin'in tören aracından vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların yapıldığı program, tören geçişi ile sona erdi.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Şimşek ve Özdemir, vatandaşların ve protokol üyelerinin bayramını kutladı.

Törende Jandarma Teğmen Sinan Şat, 30 Ağustos'un önemini içeren konuşma yaptı.

Şiirlerin okunmasının ardından Vali Şimşek, Valilik makamında tebrikleri kabul etti, Öğretmenevi bahçesinde resepsiyon verildi.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de protokol üyeleri, Cacabey Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın zafer bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etmesinin ardından Kırşehir Valiliği önünde devam eden etkinliklerde Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımı zafer marşları seslendirdi, öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Törene, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve emniyet personeli, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü
Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Yunus Sezer, 30 Ağustos, Kırıkkale, Tören, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti 12:02 Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti Son dakika... Gram altının fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor 11:54 Son dakika... Gram altının fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor Son Dakika: Fenerbahçe'den Edinson Cavani sürprizi! Ali Koç süreçle bizzat ilgileniyor 11:21 Son Dakika: Fenerbahçe'den Edinson Cavani sürprizi! Ali Koç süreçle bizzat ilgileniyor
Gelin, korona olduğunu düğün sonrası öğrendi! Davetliler için hayat kabusa döndü, 22 kişi karantinaya alındı 10:52 Gelin, korona olduğunu düğün sonrası öğrendi! Davetliler için hayat kabusa döndü, 22 kişi karantinaya alındı Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak 10:46 Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu 10:28 MasterChef Türkiye'nin ilk hafta elenen yarışmacısı belli oldu
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi 10:20 Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi 10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi

Son Dakika Haberleri
12:19 Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi
12:02 Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti
11:53 Son dakika... Gram altının fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
11:37 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda
11:20 Son Dakika: Fenerbahçe'den Edinson Cavani sürprizi! Ali Koç süreçle bizzat ilgileniyor
10:44 Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuz için harekete geçerken düşmanları çay partisinde sanıyordu
10:32 Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi
10:19 Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi
10:18 Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor
10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi
Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi         
12:19
Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihi başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı         
11:59
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda         
11:38
13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş         
10:55
Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye taşıyıp, yeni hedefi belirledi: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye taşıyıp, yeni hedefi belirledi: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz         
10:49
Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi         
10:32
Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı         
10:22
Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor         
10:18
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
23:06
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı         
22:44
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 12:26:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement