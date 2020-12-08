Kırıkkale'de 4 kadın kooperatifine 356 bin 443 lira hibe desteği sağlandı - Son Dakika

Ticaret Bakanlığınca başlatılan ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Hibe Programı" kapsamında başvuru yapan ve projeleri kabul edilen 4 ilçedeki Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifine 356 bin 443 lira hibe mal alımı desteği sağlandı.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sulakyurt, Delice, Karakeçili ve Keskin Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatiflerine Ticaret Bakanlığınca hibe mal alımı desteğinin sağlandığı belirtildi.

Makine ekipman ile ilgili mal alımlarında, ortaklarının tamamının kadınların oluşturduğu Sulakyurt, Keskin, Karakeçili ve Delice Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatiflerine hibe mal alımlarının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keskin Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifine nohut, mercimek, kuru fasulye gibi ürünlerin paketlenebilmesi için paketleme makinesi alımı yapılmıştır. Fatura bedeli olan 111 bin 750 lira ödemesi yapıldı. Sulakyurt Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi ise turşu atölyesi kurulabilmesi için havalı yıkama makinesi, iğneleme makinesi, salamura tankı gibi gerekli donanım alınmış olup kooperatife 112 bin 125 lira ödemesi gerçekleşmiştir. Karakeçili Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifimize de peynir yapımına yönelik makine alımı yapıldı. Fatura bedeli olan 54 bin 450 lira ödemesi yapıldı."

Açıklamada, Delice Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatif için de kurmuş oldukları kafe ve lokanta işyerleri için mutfak eşyaları, sanayi fırını gibi malzemelerin alınarak, 78 bin 118 lira ödemesinin yapıldığı ifade edildi.