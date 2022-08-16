Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi 937. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında Can Atatekin'e ait dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Kırıkkale, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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