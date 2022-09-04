Kırıkkale'de 4 katlı binada yangın - Son Dakika
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Kırıkkale'de 4 katlı binada yangın

04.09.2022 17:48
Kırıkkale'de 4 katlı binada yangın

KIRIKKALE'de 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 30 dakikada söndürüldü.

KIRIKKALE'de 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 30 dakikada söndürüldü. 3'üncü kattaki daire, kullanılamaz hale geldi.

Yenimahalle Mahallesi Plevne Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 3'üncü katında Osman Yüksel'e ait dairede, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrik aksamında çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Komşular, ev sahibinin işte olduğu sırada yangını fark edip, durumu itfaiyeye bildirdi. Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, 30 dakikada alevleri söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Osman Yüksel, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 4 katlı binada yangın - Son Dakika

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