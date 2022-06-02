Kırıkkale'de 4. Tarım ve Hayvancılık ile Sanayi ve Endüstri Fuarı açıldı

Kırıkkale'de 4. Tarım ve Hayvancılık ile Sanayi ve Endüstri Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Yaylacık Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerindeki düzenlenen fuarın açılışında, insanlığın yer yüzü macerasının başladığı günden bu yana tarımın çok stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Gelişmiş ülkelerin de tarımı hiçbir zaman elden bırakmadıklarına dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Tarımla iştigal, gelişmekte olan ülkelerin veya az gelişmiş ülkelerin faaliyet alanı değil. Tarım alanında dünyadaki en büyük ihracatçı ülke ABD. Sonra Hollanda, Almanya, Fransa ve Japonya geliyor. Bizim teknolojiyle tarım alanını at başı şeklinde götürmemiz lazım. Türkiye'de bu anlamda önemli adımlar katetti. Biz de bu anlamda 10. ülkeyiz." dedi.

Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale'de de sulanabilir arazilerin ve modern tarım tesislerinin sayısını hep birlikte artıracaklarını belirtti.

Kırıkkale'nin aynı zamanda bir sanayi ve cumhuriyet şehri olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, savunma sanayisinin de kalbi konumunda bulunduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da fuarın önemli bir faaliyet olduğunu belirterek, bu nedenle devamını getirdiklerini ifade etti.

Kovid-19 salgını dolayısıyla fuarın 3 yıldır düzenlenemediğini aktaran Saygılı, bu yıl ek olarak sanayi ve endüstriyi de dahil ettiklerini söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da fuarla yeni çıkan teknolojileri ve ürünleri kullanıcıyla buluşturmayı amaçladıklarını anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Tekbıyıkoğlu ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini kesti.

Stantları ziyaret eden Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Valilik ve Belediye ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen ve 4 gün sürecek fuarda, tarım makineleri, tarımsal ürünler, yem çeşitleri ve yöresel gıda ürünleri ile Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bazı firmaların ürünleri sergileniyor.