Kırıkkale'de 41 ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de, 24'ü hırsızlık olmak üzere 41 ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmasında, 24'ü hırsızlık olmak üzere toplam 41 suç kaydı ve hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.