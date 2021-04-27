Kırıkkale'de 5 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 19-26 Nisan tarihleri arasında il genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, hırsızlık ve bazı suçlardan haklarında para cezası ve 3 ay ila 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A, D.K, A.Ş, K.A. ve O.D'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.