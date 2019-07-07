Kırıkkale'de 50 dönümlük ekili alan yandı
47 dakika önce
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 50 dönümlük alan zarar gördü.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:31 Kaynak: AA
'nin Sulakyurt
ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 50 dönümlük alan zarar gördü.
Pamuklu mevkisinde arpa ve buğday ekili tarlalarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarmaya ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangında 50 dönüm ekili alan zarar gördü, bir biçerdöver kullanılamaz hale geldi. Jandarma
, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
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