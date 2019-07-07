Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de 50 dönümlük ekili alan yandı
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkkale'de 50 dönümlük ekili alan yandı

47 dakika önce

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 50 dönümlük alan zarar gördü.

Kırıkkale'de 50 dönümlük ekili alan yandı, System.String[]
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 50 dönümlük alan zarar gördü.
Pamuklu mevkisinde arpa ve buğday ekili tarlalarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarmaya ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında 50 dönüm ekili alan zarar gördü, bir biçerdöver kullanılamaz hale geldi.
Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:31 Kaynak: AA
Sulakyurt, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var AK Partili vekil, pazarın iş günü, cumanın tatil olmasını istiyor Son dakika! Fenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti Ergenekon savcılarına yeni dava yolda!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 16:18:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de 50 dönümlük ekili alan yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]