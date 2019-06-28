Kırıkkale'de 500 dönümlük ekili alan yandı
11 dakika önce
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 500 dönümlük alan yandı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:28 Kaynak: AA
'nin Sulakyurt
ilçesinde çıkan yangında, arpa ve buğday ekili 500 dönümlük alan yandı.
Sulakyurt Barajı mevkisinde arpa ve buğday ekili tarlalarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarmaya ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Jandarma
yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
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