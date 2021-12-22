Kırıkkale'de 56 esnaf "Yeşilay Elçisi" oldu - Son Dakika

Yeşilay Kırıkkale Şubesince başlatılan "Yeşilay Elçileri" projesi kapsamında kentteki 56 esnaf Yeşilay elçisi oldu.

Yeşilay Kırıkkale Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ahilik geleneğinin felsefesinden esinlenilerek şekillendirilen ve bağımlılıkla mücadeleyi toplum tabanına yaymayı amacıyla hazırlanan projenin kapanış töreni düzenlendi.

Şubenin toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler, "Yeşilay Elçileri" projesinin, toplumun bütün katmanlarının bağımlılıkla mücadeleye dahil edilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlandığını belirtti.

İşler, projeyle bu alanda bilgilendirmeyi, toplumsal farkındalığı ve bilinci artırmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda projenin özel amaçları, bağımlılık alanında esnafların ve ev hanımlarının bilgi düzeylerinin artırılması oldu. Esnaf ve ev hanımlarına yönelik iletişim eğitimiyle bağımlılık olgusuna karşı ortak bir söylem ve duruş geliştirilmesi amaçlandı. İş yeri temelli görsel iletişim kampanyasıyla Yeşilay'ın tanınırlığının ve bilinirliğinin artırılması sağlandı. Yaklaşık 5 aydır yürüttüğümüz proje çerçevesinde ilimizde faaliyet gösteren 208 esnafımıza ulaştık. Onlarla tanıştık, ne yaptığımızı ve ilerleyen zamanlarda neler hayal ettiğimizi paylaştık. Bağımlılıkla mücadelede toplumdaki her kesimin üzerine görevler düştüğünü hatırlattık."

İşler, Kırıkkale merkezde bu mücadelede kendilerine omuz verecek ve Yeşilay bayrağını dalgalandıracak 56 esnafın "evet" dediğini ve Yeşilay elçisi olduğunu kaydetti.