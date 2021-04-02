Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlama başladı - Son Dakika

Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlama başladı
02.04.2021 23:48
KIRIKKALE'de, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
KIRIKKALE'de, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kırıkkale'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma saat 21.00 ile pazartesi günü saat 05.00 arasında sürecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, kısıtlama saatinden itibaren sürücüleri durdurarak belgelerini kontrol etti. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.
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