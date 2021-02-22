Kırıkkale'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bilançosu - Son Dakika

Kırıkkale'de 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde 103 araca 66 bin 489 lira, 24 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, 19-22 Şubat 2021 tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent genelinde 101 uygulama noktasında 112 ekip ve 700 personelin görev yaptığı bildirildi. Denetimlerde sorgulanan 2 bin 247 araçtan 103'üne 66 bin 489 lira cezai işlem yapılırken, 14 aracında trafikten men edildiği belirtildi. Sorgulanan 4 bin 187 kişiden 6'sı yakalandı.

Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 21 kişi, kimliğini ibraz edemeyen 3 kişi olmak üzere toplamda 24 kişiye idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE